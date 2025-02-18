Станция КТК получила серьезные повреждения после атаки беспилотников

Нефтеперекачивающая станция (НПС) "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК) в результате атаки беспилотниками получила серьезные повреждения. Об этом сообщила "Транснефть" - один из основных акционеров консорциума.

НПС "Кропоткинская" расположена в Краснодарском крае. 17 февраля она подверглась атаке БПЛА. Беспилотники, помимо взрывчатки, были начинены металлическими поражающими элементами, заявили в компании.

Последствия атаки будут устраняться 1,5-2 месяца, добавили в "Транснефти". Это может привести к снижению прокачки нефти из Казахстана на порядка 30%.

Ранее замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что удар по нефтяному консорциуму может остановить прокачку нефти и увеличить рост цен на нефть, тем самым нанеся прямой ущерб американским компаниям и президенту США Дональду Трампу.

Как отмечалось, транспортировка нефти по трубопроводной системе Тенгиз — Новороссийск после атаки идет на сниженных режимах.

По трубопроводу Тенгиз — Новороссийск протяженностью 1511 км поставляется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана, а также сырье с российских месторождений, в том числе на Каспии. КТК не находится ни под санкциями ЕС, ни США. Крупнейшими акционерами КТК являются "Транснефть" (24%) и казахский "КазМунайГаз" (19%).