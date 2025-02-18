Виталий Хоценко поставил задачи на 2025 год омским дорожникам в ходе коллегии регионального минтранса

Губернатор Омской области провел заседание коллегии министерства транспорта и дорожного хозяйства региона, посвященное подведению итогов прошлого года и первого цикла нацпроектов. Также были поставлены задачи на будущее, сообщает пресс-служба Правительства региона.

Виталий Хоценко заявил, что Омская область начинает работу над новым нацпроектом «Инфраструктура для жизни», в рамках которого в 2025 год в планах обозначен ремонт 152 км дорог. Также продолжится расширение дороги 10 лет Октября – Сыропятский тракт, капремонт моста им. 60 лет ВЛКСМ и других объектов.

В ходе заседания отмечалось, что доля протяженности автодорог в нормативном состоянии в регионе выросла до 50,3%, то есть целевой показатель удалось перевыполнить на 0,3%. В этом году регион должен увеличить его до 51,5%.





В 2024 году стартовало обновление дорожной техники, в ДРСУ были переданы первые 22 единицы, в 2025 году эта работа продолжится и будет проходить в течение 5 лет.

Крайне важная задача года – восстановить пострадавшую от паводка дорожную инфраструктуру на севере региона. Напомним, что этот вопрос обсуждался на рабочей встрече губернатора Виталия Хоценко с главой Росавтодора Романом Новиковым. Также региональные власти провели переговоры с руководством Министерства транспорта России.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Омской области Андрей Хафизов на коллегии отметил, что в реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» Омская область принимала активное участие с 2019 года, за этот период из федерального бюджета привлекли 34,2 млрд рублей. Во многом, благодаря активной комплексной работе, удалось перевыполнить целевые показатели регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», утвержденные на 2024 год.

Как стало известно в ходе заседания коллегии в 2025 году в регионе по различным программам предстоит отремонтировать не менее 250 км функционирующих трасс и ввести в эксплуатацию не менее 15 км новых автодорог.

Одним из ключевых событий 2024 года для регионального минтранса стало подписание 6 июня 2024 года между правительством Омской области и ООО «Омскаэроинвест» концессионного соглашения на проектирование, строительство, реконструкцию и эксплуатацию нового комплекса аэропорта «Омск-Федоровка». Срок действия соглашения определен в 49 лет с даты заключения, а возведение нового аэропортового комплекса начнется в 2026 году.

Первый заместитель министра транспорта и ведется посредством умных светофоров, знаков и других техсредств, что позволит снизить временные затраты на поездки, улучшить экологию, повысить безопасность и комфорт. В 2025 году работы в этой сфере продолжат.

В завершение заседания коллегии Виталий Хоценко и Андрей Хафизов наградили работников отраслей транспорта и дорожного хозяйства Омской области ведомственными наградами и поощрениями.