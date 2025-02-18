Песков: Прикидки по встрече Путина и Трампа могут появиться после переговоров в Эр-Рияде

Некоторые прикидки по возможной дате встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа могут появиться на встрече делегаций в Эр-Рияде. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, пока понимания такого нет, возможно, оно появится по итогам сегодняшних переговоров.

"Но мы с вами об этом узнаем позже, по завершении этого диалога", - сказал Песков. Его слова приводит ТАСС.

Говоря о переговорах, представитель Кремля отметил, что пока нельзя оценить то, что "только началось".

Напомним, около двух часов назад в Саудовской Аравии началась встреча делегаций РФ и США. Россию в Эр-Рияде представят глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Кроме того, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев накануне прилетел в столицу Саудовской Аравии перед переговорами двух стран. Он уже встретился с несколькими членами команды Трампа в саудовской столице.

Двусторонняя встреча будет посвящена "восстановлению всего комплекса российско-американских отношений", а также "подготовке возможных переговоров по украинскому урегулированию и организации встречи двух президентов", сообщал Кремль.