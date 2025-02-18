Уфимцев: в Екатеринбурге нет недостатка с автобусами в Новокольцовский

Новокольцовский район Екатеринбурга обслуживает достаточное количество автобусных маршрутов. Такой вывод можно сделать после слов гендиректора компании "Синара-Девелопмент" Тимура Уфимцева во время "круглого стола" ИД "Коммерсантъ-Урал" "Рынок недвижимости 2025: вызовы и стратегии роста".

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"Восемь автобусных маршрутов. Автобусных маршрутов даже с перебором, потому что на "Универсиаду" и учебный сезон еще с прошлого года администрация выделила эти восемь маршрутов, но на сегодняшний день – ну нет там абсолютной заполняемости этих маршрутов", - заявил Уфимцев.

Он также добавил, что в Новокольцовский сейчас существует три независимых въезда. Несмотря на это, девелопер озаботился трассировкой легкорельсового транспорта. На данный момент общественные слушания по этому вопросу уже ведутся.

"Все затраты несем самостоятельно. Мы подталкиваем проект, насколько можем", - добавил Уфимцев.

Напомним, осенью прошлого года стало известно о жалобах студентов, не имеющих возможности свободно доезжать до вузов в Екатеринбурге из Новокольцовского микрорайона. Именно там располагаются общежития, при заселении в которые власти обещали обеспечить транспортную доступность для учащихся.

Сообщалось, что студенты не могут вовремя добираться на пары из-за большого интервала между рейсами, переполненности салона, особенно в утренние часы, и необходимости добираться до учебы с пересадками. После этого свою проверку начала прокуратура. Вскоре были запущены дополнительные автобусы.