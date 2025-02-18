Водитель большегруза, которого зажало в кабине во время ДТП в Тюменской области, скончался

Водитель одного из большегрузов, столкнувшихся сегодня на 342 километре федеральной автодороги Тюмень - Омск, скончался в карете "скорой" по дороге в больницу. Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

По предварительным данным, 42-летний водитель "Вольво", двигаясь в сторону Омска, не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства, избегая столкновения, вывернул руль влево, выехал на встречную полосу движения, где произошло столкновение с грузовиком "Камаз". Водитель "Камаза" был зажат в деформированной от удара кабине автомобиля. Он погиб. Его личность устанавливается.

Водителю "Вольво" оказана медпомощь на месте ДТП. Сообщается, что он житель Новосибирской области.

В настоящий момент движение возобновлено.