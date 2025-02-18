В Минпросе призвали не давать гаджеты детям до двух лет

Детей до двух лет необходимо полностью оградить от гаджетов, так как это может привести к значительному ухудшению их умственных способностей. Об этом заявила глава департамента госполитики в сфере защиты прав детей в Минпросвещения РФ Лариса Фальковская на заседании Всероссийского родительского комитета в Центре знаний "Машук".

Она отмечает, что в первые годы жизни у детей закладываются основы психических процессов, коммуникативных функций, они должны слышать голос родных и близких, а не водить пальчиком по экрану, вызывая разные картинки. Экран вызывает зависимость и тормозит развитие мозга. Об этом говорят практически все исследования. Детям жизненно необходимо что-то делать руками, развивая мелкую моторику и связанные с этим мозговые центры.

Член СПЧ, детский омбудсмен Ульяновской области Екатерина Сморода говорит, что сегодня часто родители просто ставят перед ребенком экран, "а потом мы удивляемся, почему у ребенка отсутствуют навыки коммуникации с другими детьми, наблюдается неконтролируемое поведение, развивается зависимость от гаджетов, видеоигр". Нужно говорить об этом взрослым.

С этим согласна член СПЧ, глава "Белого интернета" Элина Сидоренко. Она указывает, что у детей очень быстро развивается психологичная зависимость от гаджетов. Но ограждение детей от них полностью лежит на родителях.

В целом гаджеты замедляют развитие детей, свидетельствуют данные исследования, проведенного Детским исследовательским институтом Мердока в Австралии. В России использование гаджетов ограничено рекомендациями Минздрава РФ, который в 2024 году обновил рекомендации по использованию гаджетов детьми. Они достаточно строгие. Суммарная продолжительность работы с электронными устройствами, оборудованными экранами, не должна превышать 2,5 часа в день даже для старшеклассников, а для более младших возрастов и того меньше. Кроме того, привыкание к гаджетам приводит к отупению, напоминает Минздрав. Сейчас же дети погружены в виртуальный мир. В среднем каждый проводит перед экраном 4 часа, в том числе 13% - 5-7 часов, а 17% - более 7 часов. Это огромная цифра, опасная для детского здоровья гиподинамией, напряжением зрения, нарушениями осанки, нервной системы и др.