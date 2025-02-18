Галямов опроверг изменение проекта КРТ на Студенческой из-за электромеханического завода

Изменение этажности в проекте строительства, реализуемого на Студенческой, 16 в Екатеринбурге в рамках КРТ, не касается расположения Уральского электромеханического завода. Об этом на сегодняшнем "круглом столе" заявил замглавы города Рустам Галямов.

Ранее появилась информация, что именно из-за близости предприятия к территории строительства высоту зданий пришлось уменьшить со 100 м до 10 этажей. По словам Галямова, этажность действительно уменьшилась, но совершенно по другим причинам.

"Точно не из-за завода, это просто нормативы, которые позволили только такую этажность. Не ищите никаких подводных камней. Это изначально было желание застройщика [100 м высоты]. По факту, когда к проекту подошли, получилось совершенно другое", - отметил замглавы города.