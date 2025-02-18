В Перми на краевых и муниципальных чиновников возбуждено уголовное дело о халатности

В Перми на краевых и муниципальных чиновников возбуждено уголовное дело о халатности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Следствием установлено, что с января по декабрь прошлого года чиновники краевого минстроя, а также подведомственных ему учреждений и органов местного самоуправления не освоили в полном объеме бюджетные средства Прикамья, выделенные на расселение аварийного жилья в рамках региональной адресной программы.

В результате жители аварийных домов до сих пор не расселены и проживают в опасных условиях.

В настоящее время следователями производятся все необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела находится на особом контроле руководителя регионального следственного управления Дениса Головкина.