Депутат: Российские бизнесмены совершили подвиг

Российские бизнесмены в течение последних лет совершили подвиг. Так сказал член комитета ГД по промышленности и торговле Ярослав Самылин, пишет Telegram-канал dumabrief.

По его словам, несмотря на повышение ключевой ставки, увеличение налогов и нарушение логистики с Западом, предприниматели смогли обеспечить рынок отечественными товарами.

Комментируя заявления иностранных компаний о желании вернуться в Россию, он сказал, что они "уходили с нашего рынка, громко хлопнув дверью", поэтому российские предприятия нужно продолжать поддерживать.

"Мы видим, что многие российские компании масштабировались, запустилось существенное количество новых качественных брендов и вот этот экономический рост и потенциал, который мы наработали, не нужно уступать его обратно западным компаниям", - сказал Самылин.

По его словам, нужно учитывать экономические победы и не забывать про них при планировании будущего.

Ранее мы писали, что Coca-Cola собирается вернуться в Россию. В компании уже обсуждают вопросы борьбы с российскими конкурентами и параллельным импортом.

Как пишет Mash, производители американской газировки планируют делать её на тех же заводах, что и до ухода из РФ.

The Coca-Cola Company перестала работать в России после начала специальной военной операции на Украине. Они, в том числе, перестали следить за качеством напитка с их этикеткой.