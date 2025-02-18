Западные бренды не смогут вернуться в Россию на прежних условиях

Западные бренды, которые уже прощупывают почву, чтобы вернуться в Россию, на прежних условиях в стране работать не смогут, пишет "Взгляд".

По мнению ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, легко возобновить деятельность в РФ могут те компании, которые лишь экспортировали товар, но не имели производств на территории страны. Сложнее придется брендам, полностью покинувшим рынок и продавшим активы.

Аналитик подчеркнула, что возвращение западных компании необходимо в тех сферах, где отсутствует импортозамещение: производство лекарств, смартфонов, автомобилей. Что касается McDonald’s, то в стране она сможет работать только через франшизу.

Напомним, в Министерстве промышленности не считают актуальной задачу поощрять возвращение ушедших с рынка РФ зарубежных брендов. Освобожденные ниши будут и дальше замещаться российскими марками, отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что до 350 иностранных компаний могут вернуться в этом году в Россию. Пока говорят о возвращении брендов Zara, Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius и других. По некоторым данным, переговоры уже идут. В Госдуме полагают, что платежные системы Visa и Mastercard в скором времени могут вернуться в Россию.