В Сибири подросток увёз человека в лес ради заявления об угоне

В Кемеровской области подростки избили и похитили человека. Так они хотели добиться от своей жертвы, чтобы она забрала из полиции заявление об угоне автомобиля.

Дело было в Прокопьевске. Подросток предложил своему совершеннолетнему приятелю похитить человека, который обратился в полицию, посчитав, что младший из будущих похитителей угнал его автомобиль. Парочка на автомобиле приехала к дому жертвы. Они избили пострадавшего, затолкали в багажник и увезли в лес.

Там экзекуция продолжилась. После того, как избитый согласился забрать заявление, парни отвезли его обратно домой. У пострадавшего – травма грудной клетки, ставшая причиной серьёзного вреда здоровью.

Подозреваемые в похищении и избиении попались следователям, с которыми теперь сотрудничают. Вскоре им предъявят обвинение. Уголовное дело подростка об угоне им машины рассматривает суд, сообщает управление СКР по Кемеровской области.