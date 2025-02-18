А зарплаты учителей? Володин назвал желаемые изменения в системе образования

Председатель Госдумы Вячеслав Володин перечислил предложения Правительству РФ от Госдумы по реформированию системы образования. Об этом он написал утром в своем телеграм-канале.

Он призвал сбалансировать учебную и воспитательную нагрузку на учеников, закрепить ключевую роль учителя в образовательном процессе, определить цифровые и дистанционные форматы исключительно как вспомогательные, защитить педагогов от физического и психологического воздействия, в том числе в интернете, передать школы с муниципального уровня на региональный, сделать бесплатным обучение по всем рабочим специальностям, обеспечить гарантии трудоустройства выпускников по полученной рабочей профессии и специальности и др.

Впрочем, некоторые предложения даже при желании не могут быть реализованы, в частности обеспечивать трудоустройство. Про повышение зарплат учителей также говорится обтекаемо. Но почти все остальные предложения, по опросам, поддерживаются большинством россиян.

Володин сообщил, что от 55 регионов поступило свыше 200 предложений. При этом недавно, сославшись на президента России, он сам заявил, что дефицит учителей математики в школах составляет 33%, физики - 24%. Но предложений по привлечению учителей в школу он не представил, поскольку проблема мизерных зарплат учителей прямо не озвучена, а без этого решение вряд ли возможно. "Рассмотреть решения в области оплаты труда педагогических работников" - так призвал спикер Госдумы.

На обсуждении Стратегии развития системы образования до 2040 года в Госдуме проблема зарплат учителей тоже была обойдена стороной. Сейчас оклады учителей почти во всех регионах ниже МРОТ, и только за счет разных надбавок получается больше.

Недавно в Госдуму был внесен законопроект, запрещающий коммерческие услуги при переподготовке учителей. Переподготовку можно будет пройти только по своему профилю и только в государственных образовательных организациях. Инициатива вызвана фактической продажей "корочек" о переподготовке учителей в частных конторах за несколько тысяч рублей, как признал сам Володин.

Член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук, лидер "Родной школы" Алексей Савватеев считает, что сейчас в образовании три главных беды: катастрофическая нехватка учителей, чудовищная бюрократия в школах и отсутствие дисциплинарной власти учителя. Дефицит учителей во многом вызван позорно низкими зарплатами, поэтому первостепенной задачей является существенное повышение зарплат, прежде всего окладов учителей, выплачиваемых за основную работу - обучение детей.