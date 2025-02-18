Льготной ипотеки не будет? Глава "Синара-Девелопмент" заявил о "борьбе на выживание" среди застройщиков

Льготной ипотеки в том виде, в каком она привычна для жителей Екатеринбурга и всей страны в целом, больше не будет. Об этом 18 февраля во время "круглого стола" в Екатеринбурге заявил генеральный директор компании "Синара-Девелопмент" Тимур Уфимцев.

"На сегодня государство нам показывает, что этого инструмента больше не будет. Стоит ждать возврата к нормальной ипотеке, да, год будет тяжелый, к ставке 14% или более низкой мы не вернемся. Дай бог, чтобы в 2026 году вернулись. На сегодня присутствует история с механизмами – окнами возможностей по семейной ипотеке, все пытаются влезть в эти окна и это существенный механизм. Вторая часть механизма – это рассрочки, что на сегодня, на мой взгляд, серое кредитование – большинство девелоперов ведет себя подобным образом, и по многим девелоперам это в будущем ударит. Ну и полная оплата, но это всего 10%", – рассказал Уфимцев.

По его словам, в разные годы сфера переживала кризисы, но после отмены льготной ипотеки этот кризис будет одним из самых тяжелых и затяжных. При этом Екатеринбург, безусловно, гораздо устойчивее других городов-миллионников. Но это не значит, что для города и местных девелоперов изменения пройдут бесследно.

"Да, мы переживаем [этот кризис], но это будет надолго и надо быть готовым, что будет борьба на выживание, а потом будет пир выживших", – спрогнозировал будущее уральских застройщиков Уфимцев.