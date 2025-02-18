В ГД предлагают сделать бесплатным обучение по рабочим специальностям

В Госдуме предложили сделать бесплатным обучение по рабочим специальностям. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

По его словам, на прошлой неделе подробно обсуждалась разрабатываемая правительством Стратегия развития образования.

По итогу был подготовлен ряд предложений, среди которых: сделать бесплатным обучение по всем рабочим специальностям, а также обеспечить гарантии трудоустройства выпускников по полученной рабочей профессии.

В прошлом году сообщалось, что среди россиян растет престиж рабочих профессий. Как выяснил Всероссийский центр изучения общественного мнения, 17% россиянин считает рабочие специальности, такие как слесарь, токарь, сварщик, электрик, механик, наиболее престижными профессиями. По сравнению с 2021 годом показатель увеличился втрое (с 5%). 9% опрошенных считает работу на заводе наиболее доходной профессией, в 2021 году так думало 6%.

В то же время, отраслям производства не хватает рабочих рук. Кадровая потребность в производстве к 2030 году составит не менее 2,4 млн человек, сообщал министр труда и социальной защиты Антон Котяков.