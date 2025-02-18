В мэрии Екатеринбурга задумались о трассировке метро через Юго-Запад

В мэрии Екатеринбурга думают о трассировке метро через Юго-Западный микрорайон. Об этом заявил заместитель главы города Рустам Галямов во время сегодняшнего "круглого стола" "Рынок недвижимости 2025: вызовы и стратегии роста".

По его словам, сейчас в администрации уже прорабатывают изменения в генплане.

"Преждевременно пока говорить о том, когда будет вторая ветка, но точно могу сказать, что работа ведется. Прорабатывается трассировка с Академического через Юго-Запад, и, естественно, наверх к антенным полям, вплоть до Верхней Пышмы. Мы прорабатываем внесение изменений в генплан на 2045 год", - сказал Галямов.