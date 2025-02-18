Развлекаться вместо учебы? Студентам-управленцам хочется играть в процессе обучения

Подавляющему большинству студентов-управленцев нравится, когда процесс обучения проходит в игровом формате. Такие результаты получены в результате опроса студентов Волгоградского института управления – филиала РАНХиГС. Они опубликованы в журнале "Высшее образование в России".

В опросе приняли участие 300 студентов, что составляет около 1% всех студентов-очников в регионе. Большинство опрошенных отметили, что многие преподаватели уже используют игровые технологии: деловые игры, психологические тренинги, кейсы, реже - квесты, викторины, с элементами театрализованного представления. А с некоторыми категориями студентов игра вообще лежит в основе обучения.

Почти все считают, что игра способствует увеличению интереса к учебе (89%) и делает образовательный процесс более простым (97%). Также студентам очень нравится, когда занятия сопровождаются визуальным рядом (графиками, 3D-моделями, видеороликами). Им хочется интерактивных занятий и т.п. Опрашивались студенты направлений "Государственное и муниципальное управление", "Управление персоналом", "Психология служебной деятельности", "Социология", "Юриспруденция", "Правовое обеспечение национальной безопасности", "Экономика", "Экономическая безопасность".

Насколько соотносятся управление и игра, является скорее вопросом риторическим. Однако крен в сторону развлекательного элемента налицо. Причем, что важно, большинство студентов (56%) понимают, что геймификация, которая им нравится, является одним из проявлений процесса упрощения российского образования. И хотя в статье говорится об упрощении в смысле доступности, этот факт отражает опасную тенденцию в образовании в целом - оно становится более простым в смысле примитивности. Авторы очень положительно и почти восторженно оценивают данную практику, считая, что обучение дожно быть неразрывно связано с развлечением, но с учетом того, что геймификация является одним из атрибутов бесконечных реформ в образовании, ведущих только к падению уровня, эта оценка выглядит крайне сомнительной. Но этот факт авторы обходят стороной. Также вызывает одни вопросы геймификация обучения инженеров. Кто в этом случае будет выходить из вуза и чем такие "инженеры" будут заниматься?

В 2023 году опрос россиян показал, что абитуриенты и их родители не очень довольны качеством отечественного высшего образования. Только треть родителей считают его хорошим, а 50% матерей и 59% отцов - "не ахти". Причем 41% отметили отрицательное влияние ЕГЭ.

Напомним, систему высшего образования в России снова будут реформировать. Новая "национальная" система должна заработать не в 2026 году, как планировалось изначально, а годом позже. Причем неразбериха может так и остаться.