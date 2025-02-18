Президент Франции пообещал продолжить переговоры по Украине после встречи глав стран ЕС

Итоги переговоров с главами стран Европы подвел Эммануэль Макрон. Французский президент написал на своей странице в социальной сети, что обсуждения продолжатся в ближайшее время, сообщает SMOTRIM.

Президент намерен провести переговоры с Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом после встречи европейских лидеров в Париже.

"Мы хотим прочного и долговременного мира на Украине", – заявил Макрон.

Он также подчеркнул, что, в первую очередь, мирный процесс в украинском конфликте зависит от Москвы, а также от гарантий безопасности Киева.

"Иначе это перемирие закончится так же, как Минские соглашения", – отметил французский политик.

Неформальная встреча восьми европейских стран, посвященная Украине, прошла 17 февраля.

Она завершилась без итоговых заявлений, пишет РИА Новости . Организатор саммита - президент Франции Эммануэль Макрон - даже не вышел к прессе.

Экстренная встреча, созванная Макроном после Мюнхенской конференции для обсуждения европейской безопасности и конфликта на Украине, продлилась порядка трех часов. Саммит созвали на фоне переговоров России и США.

Со стороны стран Европейского союза неформальные переговоры посетили всего шесть стран: Германия, Польша, Италия, Нидерланды, Дания и Испания. Также на встречу приехал генеральный секретарь блока НАТО Марк Рютте.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони осталась недовольна прошедшим накануне в Париже обсуждением проблем Украины. По данным газеты Sole 24 Ore, политик выразила недовольство форматом встречи. По мнению Мелони, конфликт нужно обсуждать вместе с главами всех стран Европейского союза, включая и тех, которые ближе всего находятся к России.