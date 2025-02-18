Кадыров призвал не расслабляться на фоне новостей о переговорах в Эр-Рияде

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что нельзя расслабляться и ждать, что начнутся переговоры и закончится СВО. Видео с речью главы республики опубликовано в его Telegram-канале.

По словам Кадырова, необходимо дополнительно усилить обучение бойцов по всем направлениям и улучшать навыки. Кроме того, он добавил, что нужно использовать новые технологии, "сколько бы это ни стоило".

Напомним, сегодня в Саудовской Аравии пройдет встреча делегаций РФ и США по ситуации в Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Эр-Рияд летят глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.

Встреча будет посвящена "восстановлению всего комплекса российско-американских отношений", а также "подготовке возможных переговоров по украинскому урегулированию и организации встречи двух президентов", сообщал Кремль.