В Екатеринбурге ночью сгорели восемь грузовиков

Минувшей ночью в Екатеринбурге от огня пострадали несколько грузовиков.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня в первом часу ночи поступил сигнал о пожаре на улице Животноводов в екатеринбургском поселке Полеводство. На площади в 90 квадратных метров сгорели кабины и моторные отсеки восьми автомобилей "КамАЗ". В тушении были задействованы три единицы техники и 14 человек личного состава.

Ситуацию также прокомментировали в полиции. Как сообщили Накануне.RU в управлении МВД по Екатеринбургу, информация о возгорании грузового транспорта в районе улицы Животноводов, 25 поступила около 00.30. На место выезжала усиленная следственно-оперативная группа управления МВД и ГУ МВД по Свердловской области.

"Пострадавшие автомобили принадлежат компании, занимающейся грузоперевозками. Все они находились вне охраняемой парковки. Всего пострадало восемь единиц транспорта – у них повреждены кабины. Работа полиции на месте происшествия продолжается. Причины пожара, ущерб и иные обстоятельства инцидента устанавливаются", - отметили в ведомстве.