В России упало до минимума количество выданных кредиток

В России до минимума с апреля 2022 г. упало количество выданных кредитных карт. Озвучено, что могло повлиять на это.

По итогам января количество выданных новых кредитных карт сократилось на 20% относительно предыдущего месяца и составило 1,15 млн штук. По сравнению с январем 2024-го выдача сократилась почти вдвое и стала минимальной с апреля 2022 г.

Суммарный объём одобренных лимитов снизился на 41%, до 135 млрд руб., также минимального значения с апреля 2022 г. Выдачи последовательно снижаются с мая прошлого года, за это время количество выданных кредитов сократилось на 53%, а объём одобренных лимитов – на 54%, пишет "Ъ".

Ранее руководитель федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов назвал среднюю сумму долга гражданина России по кредитам. Среднестатистический должник по производствам о взыскании долга по кредитам – мужчина от 30 до 45 лет. Он состоит в браке, имеет на иждивении одного ребенка, чаще всего живёт в столицах региона, либо крупных городских агломерациях. Средний размер кредиторской задолженности составляет порядка 121,3 тыс. руб.