ХК "Автомобилист" досрочно обеспечил себе участие в Кубке Гагарина

Екатеринбургский ХК "Автомобилист" обеспечил себе участие в плей-офф КХЛ сезона-2024/25 и поборется за Кубок Гагарина.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральского клуба, после вчерашней гостевой победы над новосибирской "Сибирью" со счетом 0:5 команда стала недосягаемой для соперников, идущих за пределами кубковой восьмерки в Восточной конференции. Участие в Кубке Гагарина "Автомобилист" гарантировал себе досрочно – больше чем за месяц до окончания регулярного чемпионата КХЛ.

До начала игр на вылет команде Николая Заварухина предстоит провести еще 13 матчей чемпионата. Плей-офф КХЛ стартует 26 марта, соперник клуба из Екатеринбурга определится позже.

Напомним, в прошлом сезоне "Автомобилист" впервые в истории выиграл бронзовые медали чемпионата КХЛ и дошел до полуфинала Кубка Гагарина, где уступил будущему победителю – магнитогорскому "Металлургу".