1 марта вступят в силу новые правила регистрации автомобилей

В России с 1 марта ткущего года начнут действовать обновления в правилах госрегистрации автомобилей.

Как заявила адвокат Елена Кудерко, они затронут многие аспекты. Основной момент — отмена обязательного наличия полиса ОСАГО при постановке авто на учет. Это являлось необходимым условием для регистрационных действий.

"Важно понимать, что данное нововведение не отменяет саму обязанность страховать свою гражданскую ответственность – управление автомобилем без полиса ОСАГО по-прежнему влечет за собой административную ответственность", — указала адвокат.

Также можно будет снять с учета автомобиль, находящийся в угоне. Это избавит владельцев от уплаты транспортного налога и упростит процесс прекращения права собственности.

Еще одно новшество — отказ в регистрации в случае неуплаты утилизационного сбора. ФТС совместно с МВД наладят обмен сведениями для оперативного получения информации и исключения случаев регистрации автомобилей без данного платежа.

Кроме того, снимать авто с учета можно будет через портал Госуслуг, что избавит владельцев от избыточных визитов в Госавтоинспекцию, сообщает "Прайм".