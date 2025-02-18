Франция предложила разместить войска в тылу Украины

Франция предложила разместить европейские войска не на будущей линии прекращения огня между Россией и Украиной, а в стороне от нее.

Как сообщает Financial Times со ссылкой на источники среди чиновников, США настаивают, чтобы Европа направила миротворческий контингент на линию соприкосновения, но за кулисами звучат сомнения о том, не будет ли этот сценарий слишком рискованным, пишет Wall Street Journal.

Европейские чиновники предлагают направить военных в ином качестве — как силы обеспечения, которые будут размещены вдали от будущей границы, либо будут заниматься, например, тренировками солдат Вооруженных сил Украины.

Ранее стало известно, что из-за нехватки средств на поддержку ВСУ страны Евросоюза могут отправить на Украину военных. Украинские чиновники считают, что может быть осуществима отправка от 40 тысяч до 50 тысяч иностранных солдат, действующих в качестве сил безопасности на 1000-километровой линии фронта.