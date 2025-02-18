Россиянкам разрешили управлять экскаваторами и погрузчиками

В России расширен перечень производств, работ и должностей с вредными или опасными условиями труда, на которых разрешен женский труд.

С 17 февраля вступил в силу соответствующий приказ Министерства труда РФ. Теперь россиянки смогут управлять экскаваторами и погрузчиками. Ограничения должны снять кадровый дефицит.

По словам экспертов, на первых этапах новые сотрудницы могут столкнуться с проблемами в профессиональной адаптации — существует риск сложностей при попытке влиться в мужской коллектив. Кроме того, вызывают опасения и вопросы сохранения репродуктивного здоровья, сообщают "Известия".

Ранее Госсовет Татарстана подготовил законопроект, разрешающий подросткам с 16 лет работать на производстве "с вредными и (или) опасными условиями труда". Сейчас это запрещено Трудовым кодексом.