Автоперевозчики пригрозили на месяц прекратить свою работу

В России Ассоциация автоперевозчиков "Грузавтотранс" направила письмо главе государства Владимиру Путину и депутатам Госдумы с просьбой отменить так называемую весеннюю просушку дорог в текущем году.

Как считают участники рынка, если этого не сделать, многим представителям отрасли грозит разорение. Помимо этого могут вырасти цены на продукты питания и потребительские товары. Президент "Грузавтотранс" Владимир Матягин заявил, что автоперевозчики грозятся на месяц остановить перевозки, чтобы не собирать миллионные штрафы. По его словам, весенняя просушка — ежегодное ограничение движения тяжелых грузовиков по региональным и муниципальным трассам. Ограничивается передвижение тяжелых фур в марте-апреле, чтобы они меньше разбивали дороги.

За последний год резко расширилась сеть автоматических пунктов весогабаритного контроля — в текущем году они охватывают почти все дороги регионального значения. В период весенней просушки даже пустая фура, проезжая через пункт контроля рискует получить штраф от 375 тыс. до 600 тыс. руб. за перевес. Таким образом, в период весенней просушки на региональных дорогах может быть парализована работа многих перевозчиков.

Как заявил руководитель ассоциации "АвтоГрузЭкс" Вадим Филатов, в условиях снижения рентабельности дополнительная финансовая нагрузка от штрафов может привести к уходу с рынка большого количества перевозчиков и нехватке транспортных средств, сообщают Известия.