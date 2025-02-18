В Минпромторг высказались о возвращении иностранных брендов

Министерство промышленности и торговли не собирается поощрять или стимулировать возвращение иностранных брендов в Россию.

Освобожденные после ухода ряда компаний "ниши" будут и дальше замещаться российскими производителями. В министерстве указали, что тренд на развитие отечественных национальных брендов продолжится.

В Минпромторге отметили, что ни один иностранный бренд не был изгнан с российского рынка. Решение об уходе они приняли самостоятельно, нарушив при этом контрактные обязательства по аренде площадей перед торговыми центрами, что привело к снижению их заполняемости. Позже свободные площади стали заполняться отечественными брендами и социальной инфраструктурой. В настоящее время доля вакантных площадей по всей стране находится на уровне 8–10%, сообщает РИА Новости.

Напомним, до 350 иностранных компаний могут вернуться в этом году в Россию. 560 компаний ушли с российского рынка в 2022 году - когда началась специальная военная операция на Украине. В четвертом квартале 2024 года вернулись 235 из них.