По делу о взятке арестован генерал-майора Росгвардии

Арестован генерал-майор Росгвардии, экс-глава одного из департаментов ведомства Константин Рябых.

Он проходит по делу о взятке в крупном размере. Сумма взятки составила 15 млн руб. Рябых был уволен. Ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает ТАСС.

Рябых занимал должность командующего военной части №3910 - полк Внутренних войск МВД в Костроме. Он помогал полиции в обеспечении общественного порядка. Часть была ликвидировали в 2017 году, Рябых занимался вопросами, связанными с ее расформированием.

Ранее заместитель командира взвода нижневартовского филиала вневедомственной охраны Росгвардии заманил подростка в свой автомобиль, где под угрозой пистолета надругался над мальчиком.