Лавров и Ушаков прибыли в Эр-Рияд для участия в переговорах

Министр иностранных дел в России Сергей Лавров и помощник главы государства Юрий Ушаков прибыли в Саудовскую Аравию.

Правительственный борт приземлился в аэропорту Эр-Рияда. Там состоятся переговоры между Москвой и Вашингтоном. Встреча делегаций пройдет 18 февраля, сообщает ТАСС.

Лавров полагает, что Европе нечего делать за столом переговоров по Украине. По словам министра, у Европы уже была возможность принять участие в переговорном процессе, но она использовала эти шансы, чтобы вооружить Украину.