В Тюмени прошло заседание Общественного совета проекта "Боевой кадровый резерв Тюменской области"

Губернатор Тюменской области Александр Моор провёл заседание Общественного совета проекта "Боевой кадровый резерв Тюменской области". По его мнению, одна из важнейших целей проекта – выстроить взаимодействие с теми, кто сейчас участвует в специальной военной операции, находясь на линии боевого соприкосновения.

"По инициативе президента России Владимира Путина реализуется федеральная программа "Время героев", которая дала возможности бойцам спецоперации, получив новые знания и компетенции, применить свои управленческие способности в регионах. Наш тюменский проект не будет полностью повторять федеральный. Мы хотим сделать его как платформу, куда интегрируем и другие инициативы для участников и ветеранов СВО", – сказал Моор.

Одна из основных задач проекта – формирование кадрового резерва для общественных структур, компаний и предприятий реального сектора экономики, исполнительных и представительных органов власти регионального и муниципального уровней, отметил, представляя концепцию проекта, заместитель губернатора Тюменской области Павел Белявский.

"Кроме того, наш проект позволяет дополнительно создать точки контакта с участниками специальной военной операции, находящимися на линии боевого соприкосновения. Работа с участниками СВО в таком ключе будет постоянной", – цитирует Белявского пресс-служба губернатора Тюменской области.