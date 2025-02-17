Европа может направить на Украину 25-30 тысяч военных

Названа возможная численность "сил сдерживания", которые Европа может разместить на Украине. Речь может идти о 25-30 тыс. военных.

Эти солдаты могут быть на Украине для демонстрации силы на случай, если Россия захочет возобновить военные действия, пишет The Washington post.

Ранее €3 млрд перечислил Украине Евросоюз в виде очередного транша кредита от группы семи (G7). Глава евродипломатии Кая Каллас уточнила также, что этот кредит будет погашаться за счет экспроприированных "доходов от активов России". По её словам, ЕС таким образом намерен "поддерживать украинскую экономику, чтобы высвободить [украинские] деньги на военные нужды". Всего G7 планирует выделить кредит Украине в сумме до 50 млрд евро. Его выделяют на срок в 40 лет.