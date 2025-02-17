Пострадавшую при падении БПЛА девочку перевезли в Краснодар

4-летнюю девочку, пострадавшую при падении обломков БПЛА в Славянске-на-Кубани, перевезли для лечения в краевую больницу Краснодара. Об этом сообщает оперштаб региона.

Ребенок пострадал вечером 16 февраля, когда обломки БПЛА упали в жилой сектор, повредив несколько частных домов.

В ночь на 17 февраля на регион была совершена массированная атака БПЛА. При падении обломков в поселке Ильском Северского района, по предварительной информации, повреждения получили 12 домов. Пострадала женщина, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. Ей оказана первая медицинская помощь.