Власти Югры не планируют возобновление работы аэропорта Нефтеюганска

Аэропорт Нефтеюганска, закрытый в 2004 году, не будет возобновлять свою работу, сообщает "Муксун" со ссылкой на ответ региональных властей, в котором отмечается близость сургутской авиагавани, а также на данные о пассажирском потоке.

"Расширение сети автомобильных, железнодорожных дорог и развитие сети аэропортов автономного округа привело к изменению пассажиропотоков. Снижению также способствовало открытие моста через р. Обь и близость крупнейшего международного аэропорта Югры в Сургуте, из которого выполняются полеты по всем внутрироссийским направлениям, а также Ближнего и Дальнего Зарубежья", - говорится в сообщении.

Сургутский аэропорт находится в 67 километрах от города. По информации чиновников, аэропорт в Нефтеюганске заработал в 1980-х годах. И, с началом разработки нефтяных месторождений, он обеспечивал социальное и экономическое развитие города. Но уже в начале 2000-х пассажиропоток начал снижаться и к 2004 году составил 11 тысяч пассажиров или 30 человек в день. Авиакомпании начали отказываться летать пустыми рейсами. Все это приводило к убыткам. В итоге аэропорт оставили только в качестве площадки для вертолетов.

"Восстановление работы аэропорта потребует вложения инвестиций в размере, сопоставимом со строительством нового аэропорта. При этом для безубыточной работы аэропорта необходимо будет обеспечить регулярность выполнения полетов с частотой не менее 20 рейсов в день и объем перевозок не менее 200 тысяч человек в год. Поэтому восстановление работы аэропорта для возобновления пассажирского авиасообщения в настоящее время нецелесообразно", — заключили чиновники.