Служение Отечеству стало темой встречи Игоря Седова с астраханскими школьниками в рамках "Разговора о важном"

Сегодня председатель городской Думы Астрахани Игорь Седов в рамках проекта "Разговоры о важном" провел встречу с астраханскими школьниками.

По сложившейся традиции учебная неделя в астраханских школах началась с «Разговора о важном». В преддверии Дня защитника Отечества председатель Городской Думы провел урок с учениками школы № 59. Биография великого Федора Ушакова, 280-летие со дня рождения которого на тему «Что значит служить Отечеству? 280 лет со дня рождения Федора Ушакова». Почетным гостем урока стал заместитель председателя Городской Думы Александр Календр.

Живая беседа Игоря Седова со старшеклассниками была посвящена героям прошедших войн, а также нашим современникам, находящимся в зоне специальной военной операции.

«Чтобы нести служение, наши современники находятся сейчас вдали от семей и близких, но продолжают идти вперед, — обратился к школьникам Игорь Седов. — Самое ценное, что человек носит в сердце, – это любовь к Родине, своей семье, своему народу. Это то, что называется духовно- нравственными ценностями. Для тех, кто защищает наше Отечество, эти слова – не пустой звук. Наши бойцы защищают возможность каждого гражданина России жить в сильной, мирной и свободной стране. Низкий поклон им за это!»