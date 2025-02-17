Лавров: Не знаю, что Европе делать за столом переговоров по Украине

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров полагает, что Европе нечего делать за столом переговоров по Украине.

"Я не знаю, что им делать за переговорным столом", - приводит его слова РИА Новости.

Глава МИД не исключил, что страны ЕС будут "выцыганивать" идеи про заморозку конфликта.

По словам министра, у Европы уже была возможность принять участие в переговорном процессе, но она использовала эти шансы, чтобы вооружить Украину.

Кроме того, Лавров заявил, что не может быть и речи о возможности территориальных уступок Украине. По его словам, изначально уступки сделало советское руководство, и территории, "которые столетиями осваивались русскими людьми", были включены в УССР.

Напомним, 18 февраля в Саудовской Аравии пройдет встреча делегаций РФ и США по ситуации в Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Эр-Рияд летят глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.