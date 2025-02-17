Песков: Иностранные бренды вернутся в Россию на конкурентной основе

Зарубежные, в том числе западные, компании вернутся на рынок России, пишет SHOT.

Но, как сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, им придётся побороться в конкуренции с российскими брендами. Они заняли все освободившиеся ниши за последние несколько лет.

Песков подчеркнул, что такая конкуренция — в интересах конечных потребителей, т.е. "нас с вами".

Тем временем, в Министерстве промышленности не считают актуальной задачу поощрять возвращение ушедших с рынка РФ зарубежных брендов. Освобожденные ниши будут и дальше замещаться российскими марками, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Ранее мы писали, что до 350 иностранных компаний могут вернуться в этом году в Россию, считают аналитики российской платформы для развития бизнеса Kokoc Group.

560 компаний ушли с российского рынка в 2022 году - когда началась специальная военная операция на Украине. В четвертом квартале 2024 года вернулись 235 из них.

Директор по стратегии Kokoc Group Роман Казыханов отмечает, что известным компаниям вернуться в Россию будет несложно: они легко нарастят прежний уровень дохода, так как им есть куда возвращаться и не придется начинать всю работу с нуля.