Югорчане перевели мошенникам почти 27 миллионов рублей

Югорчане перевели мошенникам 26 млн 911 тысяч рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Югры.

За минувшие дни полиция зафиксировала 54 факта мошенничества и краж с банковских карт, совершенных дистанционным способом. 40-летний югорчанин из Ханты-Мансийска мечтал купить внедорожник, нашел информацию о продаже на сайте бесплатных объявлений, связался с продавцом и, договорившись об отправке транспортного средства, перевел мошеннику 2 млн 560 тыс. руб. Однако автомобиля мужчина так и не дождался и обратился в полицию.

22-летняя жительница Сургутского района стала жертвой стандартного развода, по которому мошенники убедили перевести на "безопасный счет" 1 млн 114 тыс. руб. Звонок поступил якобы от специалиста финансового отдела Центробанка.

58-летнему сургутянину поступил звонок с предложением ускорить работу интернета. Услуга показалась югорчанину очень выгодной, и по указанию неизвестного он установил на телефон специальную программу якобы для лучшей работы интернета. В результате мошенник получил доступ к банковскому приложению и перевел себе 237 тыс. руб.

По всем фактам возбуждены уголовные дела.