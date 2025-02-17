Найден сменщик задержанного главы Северодонецка

Назначен и.о. главы Северодонецка. Пост получил Павел Дреев.

Об этом говорится в решении Совета депутатов Северодонецка. Оно опубликовано на сайте администрации Северодонецка. Дреев стал и.о. главы города сегодня, 17 февраля.

Ранее задержан глава Северодонецка (ЛНР) Николай Моргунов. Ему меняют бандитизм. Следствие полагает, что с мая 2014 г. он активно участвовал в формировании и развитии устойчивой вооруженной группы.

Он "сливал" данные, которые помогали членам банды похищать людей и удерживать их, красть их имущество, а также требовать выкуп за похищенных. Всего бандитам вменяют 11 убийств, шесть похищений, четыре разбойных нападения, два вымогательства, хищение имущества предприятия на 6,2 млн руб.

Все жертвы имели конфликты с Моргуновым, либо по тем или иным причинам были к нему негативно настроены. В нескольких случаях Моргунов не только предоставлял главарю банды сведения об объектах нападений, но и прямо подстрекал к расправе с ними.