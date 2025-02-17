Несовершеннолетним, мучавшимся при жаре +36 С в поезде "Имеретинский курорт - Екатеринбург", вернули деньги

Семьям детей, ехавшим трое суток в поезде по маршруту "Имеретинский курорт - Екатеринбург" при +36 градусах без кондиционера, вернули деньги. Помимо этого, им также выплатят компенсацию морального вреда, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Напомним, инцидент произошел летом 2024 года, когда дети возвращались с отдыха на Юге России обратно в Екатеринбург. В вагоне, где они должны были провести три дня была неисправна система кондиционирования. Пассажиры также рассказали, что в их вагоне не было воды, влажная уборка за трое суток ни разу не проводилась. В коридоре вагона-купе сняли стекла с окон, в выдаче дополнительного комплекта постельного белья, взамен промокшего от пота - отказывали.

Только после массовых жалоб пассажирам разрешили пересесть в плацкартный вагон, где работал кондиционер. Одна из пассажирок рассказала, что заплатила за купе с кондиционером на себя и детей 38 тыс. рублей.

Транспортная прокуратура провела проверку и зафиксировала нарушение требований санитарно-эпидемиологического законодательства.

"В одном из вагонов пассажирского поезда № 523 сообщением "Екатеринбург - Имеретинский курорт", в котором ехала организованная группа детей, ввиду неисправности системы кондиционирования воздуха температура на протяжении двух суток значительно превышала нормативную (+ 36 С). Транспортным прокурором начальнику Вагонного участка внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены. Система кондиционирования приведена в исправное состояние", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что начальник пункта технического обслуживания вагонов организации уже привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ "Оказание услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов". Ему назначено наказание в виде штрафа. Помимо этого, в пользу несовершеннолетних пассажиров в судебном порядке взыскана стоимость билетов и компенсация морального вреда на общую сумму более 120 тыс. руб.