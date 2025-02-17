17 Февраля 2025
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Фото: глава города Ялуторовска Вячеслав Смелик

Тюменцы продолжают поддерживать жителей Курской области

Тюменцы продолжают поддерживать жителей Курской области, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В Тюменской области гуманитарную помощь собирают и передают не только участникам СВО, но и курянам. Так, к помощи присоединились жители города Ялуторовска и Викуловского района.

Глава города Ялуторовска Вячеслав Смелик поблагодарил всех неравнодушных, которые помогают жителям Курской области.

"В местное отделение партии "Единая Россия" неравнодушные горожане передали средства гигиены, консервы, кондитерские изделия. Ваша помощь - это настоящий пример единства и солидарности. Спасибо всем, кто помогает!", - заявил Смелик.

Викуловчане тоже собрали гуманитарную помощь для соотечественников из Курской области. Среди неравнодушных жителей муниципалитета — ветеранское движение, женское движение "Единой России", Союз женщин России, обучающиеся Викуловской школы №1 и их родители.

Напомним, в Тюмени пункт приема помощи для жителей Курской области размещен на базе регионального центра "Семья" (ул. Ермака, 1а). Для жителей Курской области, которые находятся в пунктах временного размещения, необходимы: консервы овощные, продукты быстрого приготовления, чай, кондитерские изделия, предметы личной гигиены: влажные салфетки, мыло, шампунь, зубные щетки и паста, бритвенные станки

Теги: Курская область, поддержка, гуманитарная помощь


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