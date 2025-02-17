В Тюменской школе от родителей требуют подписать согласие на самостоятельную подготовку ребенка к ЕГЭ

В тюменской школе, расположенной в селе Борки, родителям учеников 9-х и 11-х классов выдали бланки согласия на отказ от претензий к школе в том случае, если выпускники не сдадут ЕГЭ и ОГЭ.

"Я осознаю, что подготовка к экзамену по информатике и ИКТ полностью лежит на мне и моем ребенке. Я признаю, что выбор экзамена был сделан с моего согласия, и полностью принимаю ответственность за все последствия и результаты экзамена. Согласен отказаться от претензий к какой-либо персоне или организации в связи с полученными результатами экзамена", - говорится в бланке.

Такой ход руководства школы вызван тем, что уроки по некоторым предметам нормально не ведутся - не хватает учителей. В местном депобре ситуацию не комментируют, пишут местные СМИ.

При этом министр просвещения РФ Сергей Кравцов упорно отрицает проблему нехватки учителей. У него открытых только 2-3% вакансий.