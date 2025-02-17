Назначен первый заместитель главы администрации Перми

В Перми назначен первый заместитель главы администрации города. Им стала Яна Фурман. До назначения на пост она была заместителем мэра и курировала управление планированием и финансами. После назначение на пост вице-мэра она продолжит курировать финансовый блок, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

К своим обязанностям в качестве первого замглавы администрации Фурман приступила с сегодняшнего дня.

Еще одним кадровым решением стало назначение на должность заместителя главы администрации, курирующего вопросы развития территории и земельно-имущественные отношения замгендиректора "Газпром газораспределение Пермь" Алексея Синева.

Он, как и Яна Фурман приступил к своим обязанностям с сегодняшнего дня.

Вакансия первого замглавы администрации стала вакантной после ухода занимавшей ее Ольги Андриановой, возглавившей Пермский муниципальный округ.