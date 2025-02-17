Суд отправил в СИЗО екатеринбуржца, забравшего домой 15-летнюю немую девочку

Октябрьский районный суд Екатеринбурга отправил в СИЗО 51-летнего местного жителя Олега К., обвиняемого в похищении 15-летней глухонемой девочки.

"Суд ходатайство следователя удовлетворил, избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, то есть по 14 апреля 2025 включительно", - сообщили в пресс-службе суда.

Сам Куклин заверил. что ничего плохого девочке сделать не хотел и этот инцидент останется с ним на всю жизнь.

"Со мной это до конца жизни останется. У меня жена просто приревновала, не разобралась толком. Я потом с женой поговорил, спустился, но ее (девочки) уже нигде не было. Плохого я ничего не сделал. Даже в мыслях не было. Не тот характер", - заверил журналистов екатеринбуржец.

Напомним, инцидент произошел 14 февраля. В СКР сообщили, что мужчина попросил подростка выйти из машины, пока та ждала отца. После он взял ее под руку и увел в неизвестном направлении. Ночью мужчина привел девочку к себе домой, однако супруга не пустила несовершеннолетнюю на порог. Оставшись одна, школьница не знала, что делать и только утром зашла в одну из ближайших аптек, попросив о помощи. Оттуда и была вызвана полиция, которая еще с вечера искала подростка.

В МВД рассказали, что девочку обследовали в больнице. До этого признаков криминала на ее теле оперуполномоченные не обнаружили.

По данным СМИ, ссылающихся на отца пропавшей, тот вместе с дочерью поехал покупать цветы, однако подросток захотела остаться в машине. По камерам он увидел, что неизвестный открыл пассажирскую дверь, но дочь сразу ее закрыла. После этого неизвестный снова открыл дверь, девочка потянулась за "ручкой", но мужчина схватил ребенка и вытащил из машины. Школьница пошла в сторону магазина, где находился отец, однако Олег взял ее под руку и куда-то повел.

В СМИ также сообщают, что у мужчины якобы была симпатия к ребенку и видел он ее не в первый раз. В тот день обвиняемый в похищении был сильно пьян и пришел в себя только к часу ночи на обочине. Не зная, что делать, он повел девочку домой. Свои действия Олег так и не смог объяснить, заявив, что не помнит произошедшего. По словам соседей, у мужчины есть супруга, двое детей и внучка.

Возбуждено уголовное дело по п. "д" ч. 2 ст.126 "Похищение человека"