В элитных новостройках Москвы только за январь куплено жилья на 30 млрд

Озвучена сумма, которую вложили в жилища, расположенные в элитных домах Москвы. За январь общий объём вложений в элитную недвижимость составил 25-30 млрд руб.

Это примерно вдвое больше, чем год назад. Высокий спрос на такие объекты вызван тем, что состоятельные граждане, столкнувшись с трудностями при выводе капитала после начала специальной военной операции и нестабильностью курса рубля, стали инвестировать в покупку дорогого жилья в российской столице, пишет "Ъ".

Весной 2024-го северная столица, Санкт-Петербург, переместился на второе место в рейтинге самых динамично развивающихся городов мира. Речь идет об элитной недвижимости. Стоимость жилья класса делюкс в Петербурге выросла на 16,9%, что обеспечило городу попадание в тройку лидеров. Быстрее цены на элитное жилье росли только в столице Филиппин Маниле (+26,3%), которая сместила с первого на третье место Дубай. Из других российских городов в рейтинг попали Москва (19-е место, рост цен на 6,4%) и Сочи (9-е место, +10,4%).