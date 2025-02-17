17 Февраля 2025
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Образование В России
Фото:Накануне.RU

Минобрнауки отсрочило переход на новую модель высшего образования

Министр высшего образования РФ Валерий Фальков предполагает, что переход на новую модель высшего образования произойдет в 2027 году. Такие сроки обозначены в последней версии поправок к закону об образовании.
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Отказ от Болонской системы произошел еще в 2022 году, но пока только на уровне декларации. Она до сих пор продолжает действовать. Подробности же новой системы окончательно еще неясны. Долгое время предполагалось по сути просто изменить названия, но в последнее время стали говорить о том, что вообще надо вернуться к нормальной и проверенной практике подготовки специалистов, а не бакалавров, которые фактически являются недоучками, но формально имеют законченное высшее образование. Как сказал недавно Фальков, главной задачей реформы должно быть "полноценное обучение специалиста в один такт". Это может стать существенным изменением, но спасет ли это высшее образование, во многом превратившееся в фикцию, еще неизвестно.

Непонятно и то, сколько же будут учиться специалисты. Здесь тоже может быть чехарда от четырех до шести лет, хотя в большинстве случаев предполагается пять. Сохранится и магистратура, хотя поступать в нее, как планируется, будут не сразу после завершения базового уровня, а после работы в профессии.

Профессор доктор технических наук Евгений Белый отмечает, что "магистратура поразит своим многообразием".

"В новой модели высшего образования предусмотрено четыре различных трека магистратуры (или "специализированного высшего образования") – педагогический, управленческий, исследовательский и профессиональный. В педагогической и управленческой магистратуре можно будет учиться, не имея профильного высшего образования, а в исследовательской и профессиональной магистратуре профильное образование обязательно", - пишет ученый.

Вузы должны будут внести изменения в свои уставы к началу 2027 года и летом провести уже по новым правилам приемную кампанию. То есть всеобщее начало работы новой системы произойдет только 1 сентября 2027 года. Но и здесь возможны дальнейшие отсрочки, дал понять министр, сказав, что это "очень комфортный сценарий".

По реформированию системы высшего образования пока больше вопросов, чем ответов, а неразбериха может так и остаться.

Теги: высшее образование, ввлерий фальков


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