Тюменским предприятиям помогают оптимизировать рабочие процессы

Тюменским предприятиям помогают оптимизировать рабочие процессы, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Фабрику процессов, которая является платформой для обучения и внедрения инструментов бережливого производства, проводит для предприятий Тюменской области Региональный центр компетенций (РЦК). Работа организована в рамках федерального проекта "Производительность труда".

Руководитель регионального центра компетенций Алексей Воронцов отметил, что специалисты, посещающие фабрику, получают практические знания и навыки, которые они могут сразу же применять в своей ежедневной работе. Обучающая программа фабрики процессов помогает предприятиям достигать новых высот в производительности и эффективности.

За консультациями можно обратиться в РЦК, расположенный по адресу ул. Республики 142, в Тюмени.

Предприятиям - участникам федерального проекта "Производительность труда" все программы предоставляются бесплатно. Эксперты РЦК проконсультируют, как стать участником нацпроекта.



Актуальность оптимизации рабочих процессов уже оценил генеральный директор СНГК Михаил Степанов.

"Люди могут думать, что если они сделали 98% своей работы, то оставшиеся 2% не повлияют на результат. На самом деле, эти 2% могут оказать такое же влияние, как и 100% невыполненные работы. Поэтому важно дорабатывать все 100% без брака и простоев для достижения успешного конечного результата", - отметил он.