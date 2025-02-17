Выборы на Украине пройдут минимум через полгода после окончания военного положения - Арахамия

Выборы президента Украины могут пройти самое раннее через полгода после окончания военного положения. Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия.

В последние недели на Украине все чаще обсуждается возможность выборов, а накануне экс-президент Петр Порошенко (внесен в России в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) назвал конкретную дату - 26 октября. Он призвал запомнить эту дату, которую ему назвали в офисе Зеленского, в полиции и на полиграфкомбинате "Украина", где определяются с числом бюллетеней. Нынешние власти постараются cделать все, чтобы устранить политических оппонентов, уверен Порошенко.

Арахамия же говорит, что лидеры всех фракций в Раде заключили соглашения, что выборы состоятся не раньше чем через шесть месяцев после окончания военного положения. Нынешнее военное положение продлено до 9 мая. Шесть месяцев истекут в начале ноября.

При этом Зеленский на Мюнхенской конференции заявил, что украинцы не хотят выборов, а хотят "единства внутри страны". И если это кому-то не нравится, то пусть выбирают себе другое гражданство.

Парламентские выборы на Украине должны были пройти в октябре 2023 года, президентские - в марте 2024 года. Нынешний президент утратил свою легитимность, поэтому его подписи под любыми соглашениями не будут иметь никакой юридической силы, подчеркивает президент РФ Владимир Путин.