17 Февраля 2025
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Фото: Накануне.RU

Разговор Путина и Трампа привёл к рекордным инвестициям на рынке акций

Состоявшийся 12 февраля телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа всколыхнул мировой рынок акций. Если измерить деньги, которые европейские фонды привлекли за неделю, последним днём которой было 12 февраля, окажется, что речь идёт о рекордной сумме.

Фонды европейских акций привлекли от клиентов $2,5 млрд – рекордный за более, чем два года объём средств. Этот процесс идёт в надежде на завершение российско-украинского конфликта, пишет "Ъ".

Президент Украины Владимир Зеленский считает неприятным решение Трампа созвониться сначала с Путиным, а не с ним. Тон разговора президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа был конструктивный, рабочий и достаточно откровенный, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя телефонные переговоры российского и американского лидеров.

Теги: Дональд Трамп, Владимир Путин, телефонный разговор


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