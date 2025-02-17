Евросоюз не желает мира на Украине

Участники экстренного саммита стран Евросоюза в Париже сделают все возможное, чтобы не допустить мирного разрешения конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ходе визита в Казахстан, пишет ТАСС.

По его словам, европейские страны три года подливали масла в огонь войны на Украине. НАТО и главы Евросовета стоят на стороне конфликта и поддерживают ошибочную стратегию санкций в Европе.

Сийярто отметил, что это те страны, которые постоянно выступали за эскалацию войны.

"Сегодня в Париже объединяются стороны, которые поддерживают войну, они против мира, против [президента США Дональда] Трампа. Они также хотят сделать все возможное, чтобы предотвратить мирное разрешение конфликта на Украине", - сказал он журналистам премьер журналистам.

Напомним, что экстренный саммит в Париже пройдет сегодня.

Ранее стало известно, что украинскую делегацию не пригласили на переговоры Вашингтона с Москвой в Саудовской Аравии. Об этом сообщает NBC со ссылкой на источники среди американских чиновников, пишет РБК. США решили сначала провести встречи с представителями России и Украины по отдельности, а затем организовать общую встречу.