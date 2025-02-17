СМИ: США намерены провести совместные переговоры с РФ и Украиной после отдельных встреч

США намерены провести отдельные двусторонние встречи с Россией и Украиной, а затем - совместные переговоры с участием обеих сторон, сообщил NBC. Телеканал ссылается на информацию, полученную от американских чиновников.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что представители США, России и Украины проведут встречу в Саудовской Аравии. Переговоры должны показать, насколько быстро можно будет достигнуть мира. При этом выяснилось, что Киев к настоящему времени не был проинформирован и не получал приглашений на встречу представителей РФ и США по украинскому конфликту. Советник Владимира Зеленского Михаил Подоляк подтвердил, что представители Украины не поедут в Саудовскую Аравию.