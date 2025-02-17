ФСБ: Замгубернатора Ростовской области вменили превышение полномочий

Названо, что именно вменяют заместителю губернатора – министру сельского хозяйства Ростовской области Константину Рачаловскому. Речь идёт о превышении полномочий.

По данным ростовского областного управления ФСБ, он причастен к превышению должностных полномочий во время реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Следствие полагает, что политик мог поучаствовать в незаконном выделении средств государственной поддержки сельхозпредприятиям.

Политик пролоббировал выделение предприятиям, стоявшим на пороге краха, субсидий за счёт федерального и областного бюджетов. Позже получатели субсидий объявлены банкротами, п 155,2 млн руб. похищены, пишет РИА Новости.